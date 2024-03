Promessa della scherma 17enne denuncia uno stupro di gruppo: "Violentata durante il ritiro"

"Sto cercando di non leggere le notizie che mi riguardano perché purtroppo mi fa male, malissimo. Rivivo la stessa angoscia". A dirlo, parlando con Il Messaggero, è la schermitrice di 17 anni che ha denunciato di aver subito uno stupro di gruppo durante un ritiro a Chianciano, in provincia di Siena. "Mi guardo allo specchio e mi vedo come se fossi a pezzi, una persona danneggiata" ha raccontato la giovane. "Non riesco a dormire, fatico a concentrarmi, davanti a me vedo il buio. So che tutti sono preoccupati per me e questo mi dispiace".

Cosa sappiamo sul presunto caso di violenza sessuale

La presunta violenza sessuale di gruppo sarebbe avvenuta a Chianciano Terme (Siena), nella notte tra il 4 ed il 5 agosto 2023, ai danni di una schermitrice della Federazione uzbeka, nel corso di un ritiro di giovanissimi atleti. La ragazza ha raccontato agli inquirenti di essere uscita in un bar insieme agli altri per bere qualcosa, ma poi ha avuto una sorta di black out e ricorda solo di essersi svegliata il mattino dopo "con livido e dolori". Nella stanza c'erano altri tre ragazzi, anche loro atleti in ritiro. Uno di loro "era supino su di me" ha detto la giovane al quotidiano romano.

Ancora molto intontita, avrebbe sentito due di loro ridere e rivolgerle frasi di scherno. La 17enne ha quindi raccontato la vicenda prima alla compagna di stanza e poi alla madre che l'ha accompagnata al Bambin Gesù di Roma. Secondo il legale della ragazza c'è il sospetto che qualcuno l'abbia drogata. "Ci sono valori anomali degli esami del sangue che non possiamo spiegare in altro modo. Parliamo di fatti gravissimi, per questo resta lo sconcerto per il silenzio di tutti questi mesi".

Nell'inchiesta aperta dalla procura risultano indagati due giovani italiani, anche loro schermitori, ma sarebbe coinvolto anche un minorenne. Contro di loro ci sono accuse tutte da provare. Gli indagati si dichiarano innocenti, "non avendo essi mai usato violenza nei confronti di nessuno" si legge nella nota diffusa dal loro legale. Che rimarca come sia necessaria "attenzione e rispetto per una vicenda evidentemente delicata e dolorosa per tutti, in attesa del definitivo accertamento dei fatti da parte della magistratura".

La procura respinge le accuse di inerzia: "Attivato subito il codice rosso"

Intanto ieri, con un lungo comunicato firmato dal procuratore capo Andrea Boni, la procura di Siena ha respinto fermamente le accuse di inerzia pubblicamente mosse ed in particolare di inosservanza delle norme in maniera di cosiddetto Codice rosso". Una presa di posizione in replica alle dichiarazioni del legale della schermitrice dell'Uzbekistan, l'avvocato Luciano Guidarelli, che aveva denunciato "un'inerzia da parte della Procura, che neanche ha attivato il Codice rosso, e della Federscherma che non ha preso nessun provvedimento nei confronti degli atleti indagati".

Nel tardo pomeriggio del 5 agosto, ricostruisce il comunicato, i carabinieri della stazione di Chianciano Terme hanno avvisato dell'accaduto il pubblico ministero di turno della procura di Siena e la squadra mobile di Roma che "provvedeva tempestivamente, in coordinamento con il magistrato, ad ascoltare a sommarie informazioni la vittima e ad acquisire la documentazione medica presso la struttura sanitaria dove si era recata la minore".

Il magistrato di turno, si legge nella nota, ha disposto il sequestro "dei due telefoni cellulari in uso agli indagati" e ascoltato diverse persone, di cui "6 di nazionalità italiana e 2 di nazionalità tedesca, con l'ausilio di un interprete". Secondo la procura la notizia di reato è stata depositata il 7 agosto e lo stesso giorno, come previsto dal 'Codice rosso', il magistrato ha delegato la polizia di Roma ad ascoltare la minorenne entro tre giorni. La 17enne sarebbe stata effetivamente ascoltata i il 9 agosto "con l'ausilio di un interprete e di una psicologa".