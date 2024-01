È crollata una palazzina vicino a Roma

Tre persone sono state estratte vive dalle macerie di una palazzina di due piani crollata nel piccolo comune di Canale Monterano, vicino a Roma. L'esplosione, forse a causa di una fuga di gas, è avvenuta sabato mattina dopo le 8.

I vigili del fuoco, secondo quanto riporta RomaToday, con due squadre sono intervenuti in via dei Monti, nel pieno centro del paese. Tre persone, tra cui un bambino di 5 anni, sono estratte vive dalle macerie e trasportate in ospedale dal 118.

Si ipotizza la fuga di gas perché diverse persone avrebbero sentito odore di gas prima dell'esplosione. Sul posto anche le forze dell'ordine. Qui tutti gli aggiornamenti e le altre notizie di oggi.