Parte per la Germania e lascia il cane legato a un palo (senza acqua né cibo)

Non si è fatta molti scrupoli. Anzi, nessuno scrupolo. Una donna palermitana in vacanza con la famiglia a Custonaci (Trapani) è stata denunciata dalla polizia per abbandono e maltrattamento di animale.

Ha abbandonato il suo cane legandolo a un palo, all'interno di una proprietà privata, e lo ha lasciato senza cibo, acqua e tra i rifiuti. Poi ha fatto i bagagli ed è tornata in Germania dove è residente.

Alcuni residenti hanno notato il cane in pessime condizioni e sofferente, e hanno immediatamente informato l'attivista animalista trapanese Enrico Rizzi, che a sua volta ha avvisato la polizia. Il cane è risultato dotato di microchip, motivo per cui la proprietaria è stata velocemente identificata.

"Con gli agenti abbiamo scoperto, grazie ad un nuovo testimone, che la signora aveva già in mente di abbandonare l’animale da giorni e di legarlo in quel modo orrendo, condannandolo a morte – ha scritto Rizzi su Facebook – . Sono veramente sconvolto. Spero che la giustizia non faccia sconti di pena per soggetti simili".