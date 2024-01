Cane abbandonato e legato a un palo: lasciato morire di stenti

Un episodio scioccante di violenza sugli animali ha scosso Gricignano di Aversa, paese in provincia di Caserta. Un cane è stato trovato legato con una corda al palo di un cartello stradale sul marciapiede. È stato privato di cibo e acqua, fino a perdere la vita per strangolamento.

Come riporta CasertaNews, il consigliere comunale di opposizione, Vittorio Lettieri, ha reagito con indignazione dichiarando: "Non possiamo rimanere inermi davanti a queste atrocità. Il responsabile di questo ignobile gesto deve essere individuato e perseguito penalmente. Chiunque abbia informazioni è chiamato a parlare per aiutare nella ricerca dei responsabili".

Un appello è stato lanciato affinché la comunità si unisca nel condannare atti simili di crudeltà e contribuisca a portare giustizia per l'animale vittima dell'episodio.