Lasciano cane sul balcone con lo scotch sul muso per non farlo abbaiare, finisce malissimo

Un anno di carcere: questa la pena per maltrattamenti di animali, comminata dal tribunale di Como a una coppia di Cantù, un uomo di 38 anni e una donna di 43 che non potranno beneficiare della sospensione della pena. Nel 2020 lasciarono la propria cagnolina sul balcone, mettendole dello scotch sul muso per evitare che abbaiasse. Questo trattamento crudele e inaccettabile è stato scoperto dal personale di una scuola nelle vicinanze, che ha segnalato il caso alle autorità competenti.

I carabinieri hanno avviato le indagini e hanno confermato che il gesto di imbavagliare l’animale era un comportamento abituale da parte dei proprietari. Nonostante la gravità delle accuse, la coppia non si è presentata al processo. La sentenza rappresenta una giusta risposta alle azioni di maltrattamento nei confronti dell’animale e invia un chiaro messaggio sulla severità delle conseguenze legali per tali comportamenti.