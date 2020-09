La storia di Fatima, il cane dato alle fiamme perché non serviva più

Data alle fiamme senza pietà, forse perché non serviva più a quella che lei considerava la sua famiglia. Episodio di inaudita violenza sulla collina di Bellolampo, vicino a Palermo dove Fatima, una cagna di due anni di razza Dogo, è stata ritrovata agonizzante in condizioni disperate.

Salvata dai volontari

A intervenire per salvarla sono stati i volontari di un'associazione locale "I canuzzi di Marzia e Marta" che hanno provveduto a ricoverare il cane con evidenti ferite e bruciature in tutto il corpo e la zampa posteriore già in cancrena. Ma nonostante le gravi ferite Fatima è riuscita a sopravvivere.

Proprio dall'associazione "I canuzzi di Marzia e Marta" è arrivato l'ultimo aggiornamento su Fatima: "Il quadro clinico è in lievissimo miglioramento, i valori epatici che erano molto alti si sono praticamente dimezzati. L'unica cosa che desta un po' di preoccupazione è l'emocromo che, nonostante la trasfusione, si è nuovamente abbassato. Per quanto riguarda le ferite, sono stabili la maggior parte. L'unica che continua a non avere segnali decisi di miglioramento è quella della spalla che anche oggi in sala operatoria, e sotto ovviamente anestesia, è stata nuovamente trattata. Fatima si è messa in piedi e per fortuna ha mangiato con appetito".

Cane dato alle fiamme a Palermo, il movente del gesto

Ma perché tanta crudeltà? Sul movente del gesto al momento non ci sono certezze: secondo PalermoToday è probabile che chi ha infierito sull'animale lo abbia fatto per disfarsene dopo aver sfruttato Fatima per fare cucciolate da rivendere a caro prezzo.