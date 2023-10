Rottweiler cade da un palazzo e colpisce in testa una donna incinta

Via Frattina, pieno centro storico di Roma. Una delle strade più frequentate della città. Poco dopo le 12 un cane di razza rottweiler è caduto dal quarto piano di un palazzo e ha centrato in pieno una passante, una donna incinta, all'altezza del civico 102. Una situazione surreale che ha destato subito grande allarme tra tutti i cittadini, i turisti e i lavoratori presenti. Diversi testimoni hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto il personale del 118, la polizia locale di Roma capitale e i carabinieri di San Lorenzo in Lucina subito al lavoro per ricostruire quanto successo.

La donna, 28 anni, è stata portata subito in ospedale all'Umberto I, ed è in gravi condizioni. Il rottweiler l'ha centrata in pieno alla testa. La 28enne sarà monitorata dato il suo stato di gravidanza. Fortunatamente non correrebbe pericolo di vita. Il cane è stato portato in un ospedale veterinario, dove è morto poco dopo. I militari sono al lavoro per capire come mai il cane sia caduto dal terrazzo di quell'appartamento e se i padroni fossero in casa.

Fra le ipotesi anche quella che il cane possa essere sfuggito ai proprietari.

