Cane finisce in un crepaccio, escursionista prova a recuperarlo: muoiono entrambi

Il cane finisce in un crepaccio e lui, giovane escursionista, per tentare di salvarlo, cade a sua volta e muore. Èquanto avvenuto sulla cresta della Maielletta in Abruzzo, lungo un sentiero sotto l'anfiteatro delle Murelle.

Il fatto è avvenuto in un tratto in cui è obbligatorio il cavo di sicurezza per fare un salto roccioso pericoloso. Lì è precipitato nel tentativo di recuperare il suo cane di razza Siberian husky. L'escursionista è finito nella scarpata dopo un volo di oltre 15 metri. A dare l’allarme è stato un testimone che ha assistito alla scena insieme ad altre persone presenti nei pressi del luogo dell'incidente. Sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino con i sanitari del 118, a bordo dell'elisoccorso, decollato dall'aeroporto di Pescara, e 2 squadre di terra del Soccorso alpino di Penne (Pescara) e Chieti.

Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'escursionista. La salma è stata recuperata e trasportata all'ospedale di Pescara. Con il giovane era presente la fidanzata che, sotto choc, è stata accompagnata al rifugio più vicino. I soccorsi hanno poi tentato di recuperare anche il cane. Lo hanno trovato in gravi condizioni ma, nel tentativo di portarlo al centro veterinario, è morto.