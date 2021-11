Zampe e muso legati con il nastro adesivo: cane salvato dai Vigili del Fuoco

Con le zampe e il muso legate con il nastro adesivo era destinato ad una morte terribile: soltanto l’intervento dell’Unità di Emergenza Lav insieme ai Vigili del Fuoco di Catania ha permesso di salvare la vita ad un cagnolino. L'animale era stato segnalato in mezzo ai rovi da alcuni passanti ed era in grande difficoltà.

"Il cane, spaventato, è stato sottoposto alle prime cure veterinarie - afferma Beatrice Rezzaghi, responsabile Unità di Emergenza Lav - Ci siamo trovati di fronte a una scena che mai avremmo pensato di vedere, di autentica crudeltà, perché se non fossimo intervenuti in tempo il cane avrebbe rischiato di morire soffocato. Ricordiamo che il maltrattamento di animali è un reato che prevede la reclusione da 3 a 18 mesi o multa fino a 30mila euro. Non denunciare simili violenze equivale a esserne complici, quindi ci auguriamo che l'omertà non prevalga su tanta efferatezza, da condannare senza se e senza ma: per questa ragione sporgeremo denuncia contro ignoti e ci auguriamo di poter contribuire ad assicurare alla giustizia questi malfattori".