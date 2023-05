Donna azzannata dal pitbull dei vicini

Porta il suo cane a spasso, ma si ritrova nella stretta nella morsa del pitbull dei vicini di casa. Succede a Genova, dova una donna è stata azzannata alle braccia. Secondo quanto ricostruito da GenovaToday, la malcapitata stava facendo una passeggiata col suo cagnolino in via Lugo, zona San Teodoro. Il pitbull dei vicini lo avrebbe aggredito, lei avrebbe tentato di difenderlo ma sarebbe stata attaccata a sua volta.

La donna è stata soccorsa dal 118, dalla polizia locale e dalla Croce Gialla. Portata in ospedale, è stata ricoverata.

Secondo alcuni testimoni il pitbull era senza guinzaglio, e non sarebbe la prima volta. I proprietari hanno invece dichiarato che è scappato di casa: un appartamento al terzo piano di un palazzo in via Lugo.

Indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto ed eventuali responsabilità.