La coppia che chiude il cane in un recinto e lo lascia morire di fame e di sete

A volte la crudeltà umana contro gli animali può risultare sconvolgente, soprattutto se gratuita. E sconvolgente è quello che è accaduto a Cupramontana, in provincia di Ancona, dove lo scorso 17 ottobre due trentenni hanno abbandonato il loro cane, un pittbull, lasciandolo morire di fame e di sete.

Rinchiuso in un recinto

La carcassa dell'animale è stata trovata dal padrone dell’appartamento lasciato sfitto dai due giovani, che nel frattempo si erano trasferiti altrove. La povera bestia era stata chiusa in un recinto, senza nessuna possibilità di fuga e soprattutto senza né acqua né cibo. I carabinieri, arrivati sul posto, si sono subito messi in contatto con gli operatori dell'Azienda Sanitaria di Jesi che tramite il microchip sono riusciti a identificare la proprietaria, una 29enne di Villa Guardia, che per un periodo si era trasferita con il suo compagno nella casa.

I due avevano poi lasciato l'appartamento e con lui il pitbull, che si è spento lentamente: una fine terribile e inspiegabile, visto che avrebbero potuto cederlo ad altri padroni o portarlo in un canile. Ora entrambi sono accusati di uccisione e maltrattamento di animali.

Rosati, LNDC: "Un atto di crudeltà inaudita"

"Un atto di crudeltà inaudita che deve essere punito in maniera esemplare. Se non potevano più prendersi cura del cane, queste persone avrebbero potuto chiedere l’aiuto del comune, delle associazioni, degli amici, invece di condannarlo a una morte certa". Così la presidente di LNDC Animal Protection, Piera Rosati. "Purtroppo - continua - il nostro ordinamento prevede delle pene ancora troppo leggere per chi commette questi reati. Mi auguro che il nuovo disegno di legge attualmente in esame in Parlamento per l’inasprimento delle pene per i reati a danno degli animali non finisca in un cassetto, ma proceda spedito verso l’approvazione".

