Il cucciolo rischia di annegare nel laghetto: salvato dai vigili del fuoco

Trema per il freddo e per lo spavento, ma finalmente è tranquillo e al sicuro, tra le braccia amorevoli di chi lo ha soccorso. Un cagnolino è stato salvato dalle acque di un laghetto dai Vigili del Fuoco di Volpiano, in provincia di Torino: il piccolo rischiava di annegare, ma grazie all'intervento dei pompieri la sua vita è stata salvata.

Come mostrano le immagini, il piccolo si lascia coccolare tra le braccia dei soccorritori che lo hanno avvolto premurosamente con una giacca calda.

L'intervento nel fine settimana del 30 e 31 gennaio. Il cagnolino, un cucciolo, era caduto all'interno di un laghetto e non riusciva più a uscire. Dopo il salvataggio, il cagnolino in evidente stato di ipotermia è stato portato alla clinica veterinaria di Grugliasco, prima di tornare finalmente a casa.