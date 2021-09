Usa il cane come scusa per andare dall'amante: il cucciolo lo fa scoprire

Le consuete passeggiate con l'animale erano la motivazione perfetta per recarsi dalla seconda donna. A mettere in allarme la moglie tradita è stato proprio uno strano comportamento dell'amico a quattro zampe

Ogni sera vedeva il marito uscire di casa per portare il cane a fare la consueta passeggiata, ma non poteva immaginare che l'uomo, passeggiando con il cane, arrivava dall'amante. È successo a Fano, nella provincia di Pesaro e Urbino, dove le lunghe passeggiate dell'uomo duravano anche più di un'ora. Eppure, una volta rientrato in casa, il cane sembrava ancora pieno di energie, un comportamento che ha messo in allarme la moglie, già insospettita dal fatto che l'uomo prendesse l'auto per portare l'animale in spiaggia.

La situazione è andata avanti per mesi, fino a quando la donna non ha deciso di seguire il marito in una delle sue passeggiate, scoprendo che la sua destinazione non era il mare ma un paese vicino. La moglie tradita è così rimasta sotto l'abitazione dell'amante, in attesa che il marito uscisse, dopo circa un'ora e mezza. Inevitabile la conclusione: la donna ha chiesto la separazione con addebito al marito per tradimento. Purtroppo anche il cane ha dovuto traslocare insieme al suo padrone.