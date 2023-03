Cane ucciso da un polpo a Palinuro? Ecco come sono andate davvero le cose

La notizia è rimbalzata su tutti i media. Un polpo avrebbe afferrato un cane caduto dal molo di Palinuro, in provincia di Salerno, trascinandolo nella sua tana per cibarsene. L'episodio è accaduto realmente, tuttavia - come ricostruito da TgCom24 - non è stato il mollusco a uccidere il povero cagnolino, come invece è stato riferito da diverse testate. A quanto sembra quando il polpo è entrato in azione l'animale era già morto.

Il caso del cane morto a Palinuro: come sono andate le cose

Proviamo a ripercorrere i fatti in breve. Tutto è successo mercoledì mattina sul lungomare della cittadina del Cilento. Secondo quanto ricostruito, il cane - di piccola taglia - sarebbe scivolato in acqua mentre faceva una passeggiata con la proprietaria. L'animale ha provato a risalire con tutte le sue forze non riuscendo però a superare i frangiflutti, troppo imponenti e irregolari per la sua stazza, ed è finito per essere sopraffatto dalla corrente. La sfortuna ha voluto che quel tratto di costa fosse particolarmente difficile da raggiungere, motivo per cui anche per i passanti è stato impossibile tirare l'animale fuori dall'acqua.

Alla fine non c'è stato nulla da fare. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto per il cane era già troppo tardi. È solo a quel punto che il polpo è entrato in scena e ha afferrato il cane, ormai già privo di vita, portandolo nelle profondità del mare. Anche il recupero della carcassa dunque si è rivelato impossibile. Un colpo al cuore per la proprietaria e forse per tutti i presenti. Ma non c'è stato nessun polpo killer.

