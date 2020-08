Cani incappucciati e impiccati a una recinzione, lo sdegno del sindaco: "Atti da belve"

Due cani di razza American Stafforshire Terrier sono stati trovati incappucciati e impiccati a una recinzione a Olbia, in provincia di Sassari. Il sindaco olbiese, Settimo Nizzi, ha parlato di "atti orrendi, che non possono essere stati eseguiti che da belve", commentando l'accaduto.

"Questa vicenda ha colpito profondamente tutti noi", ha detto il primo cittadino di Olbia in un post su Facebook. "Non siamo intervenuti prima per evitare di inficiare le indagini che sono scattate immediatamente dopo il ritrovamento dei due poveri animali. Gli agenti della Associazione guardie ecozoofile di Olbia stanno facendo tutto quanto possibile per assicurare l'autore di questi gesti assurdi e vili alla giustizia", ha aggiunto.

"Non possiamo ipotizzare responsabilità fino a quanto le indagini non saranno concluse, ma ribadiamo con forza che azioni di tale efferata violenza come queste non appartengono alla nostra comunità, da sempre sensibile e attiva rispetto alle cause che riguardano gli animali e la natura in genere", ha concluso Nizzi.