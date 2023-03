Assemblea sulla cannabis a scuola: blitz della polizia

La scuola autorizza gli studenti a organizzare un'assemblea per discutere della cannabis, ma all'evento fa irruzione la polizia, identificando i rappresentanti d'istituto. È successo nella scuola Majorana-Cascino di Piazza Armerina, in provincia di Enna. L'iniziativa degli studenti rientrava nella campagna condotta in Italia dall'associazione "Meglio legale" per la legalizzazione della cannabis e un relatore dell'incontro, Pierluigi Gagliardi, racconta che "mentre con l'aiuto di alcune slide dibattevamo da remoto coi ragazzi, sono intervenute le forze dell'ordine. Troviamo che sia un fatto gravissimo e inaccettabile, mai successo prima nelle altre scuole".

Come raccontato anche dall'associazione, le forze dell'ordine hanno interrotto l'assemblea e hanno subito provveduto a chiedere i documenti dei rappresentanti d'istituto per identificarli.La dirigente scolastica Lidia Di Gangi, che non era in istituto durante l'incontro, spiega che deve ancora parlare coi ragazzi e che "comunque l'assemblea è stata portata a termine".

Attraverso un lungo post pubblicato sui social, l'associazione Meglio legale ha voluto commentare l'accaduto: "Ieri eravamo impegnati in un incontro in una scuola siciliana in provincia di Enna per parlare di cannabis, di legalizzazione e anche dei rischi di un consumo non consapevole ai ragazzi e alle ragazze del liceo. Noi siamo impegnati quotidianamente in questo tipo di incontri perché per noi è fondamentale parlare con le nuove generazioni, ma quello che è successo ieri ha dell'incredibile. Durante l'incontro i poliziotti sono entrati in aula e hanno identificato gli studenti durante l'assemblea d'istituto che era stata autorizzata dalla dirigenza".

"Non si vuole creare alcun allarmismo anche se ciò che è avvenuto nella scuola siciliana ha dell’incredibile - ha dichiarato la coordinatrice Antonella Soldo - Non è mai successo prima che nelle altre scuole italiane la polizia intervenisse nel corso di una normale assemblea di istituto. Noi siamo convinti che la polizia non debba entrare nelle scuole.Dopo l'irruzione delle forze dell'ordine al Canapa Mundi, questo rappresenta un altro episodio gravissimo che ci fa capire quanto il clima, con un governo di destra, sia cambiato. Noi non ci facciamo intimidire e continueremo a organizzare incontri nelle scuole".