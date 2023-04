Lo portano in ospedale, ma è già morto: sul torace ferite da arma da fuoco

È giallo a Canosa di Puglia, nella provincia di Barletta Andria Trani, per la morte di un 43enne arrivato in ospedale con ferite da arma da fuoco al torace. Secondo le prime notizie l'uomo sarebbe stato portato in pronto soccorso con un mezzo privato, ma era già deceduto e i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Sul caso indaga la Polizia di Stato per accertare le cause della tragedia, ricostruendo tutto il contesto in cui si è compiuta. Al momento non si esclude nessuna pista.