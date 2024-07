Abusi sessuali su minori e ricatti per foto intime: indagato il capo scout

Un assistente capo scout di 18 anni è indagato per presunti abusi sessuali su minori che sarebbero avvenuti nel gruppo Agesci di Terracina (provincia di Latina), di cui fanno parte circa 140 ragazzi. Le indagini sono scattate a partire da un ricatto a sfondo sessuale, che non rappresenterebbe un caso isolato.

Due minorenni avrebbero ricevuto un messaggio su Instagram da parte di una coetanea che gli chiedeva foto intime, ma in seguito è emerso che il profilo social era falso e che dietro c'era in realtà l'assistente capo scout, che chiedeva soldi alle giovani vittime per evitare di diffondere il materiale ricevuto.

La stessa parrocchia del prof imputato per violenza sessuale

Da lì sono scattate le prime denunce che hanno portato al sequestro di cellulare e tablet al 18enne, mentre le indagini proseguono con la raccolta delle varie testimonianze da parte di ragazzi e adulti del gruppo scout. Emerge intanto che la chiesa frequentata dal ragazzo è la stessa che frequentava ex prof di religione Alessandro Frateschi, imputato per violenza sessuale su cinque minori.