Caporalato nei cantieri edili: paga da 2 euro l'ora e turni massacranti

Nessuna tutela, di contratti neppure l'ombra, un salario di 2-3 euro l'ora con riduzioni ulteriori in caso di osasse fare pausa pranzo. Un quadro di sfruttamento è stato scoperto dai carabinieri a Bologna. Nei guai c'è un imprenditore edile, che avrebbe vessato i suoi manovali. L'uomo è stato arrestato dai militari del Nucleo ispettorato del lavoro. Si trova ai domiciliari con l'accusa di intermediazione illecita e sfruttamento di manodopera.

Le indagini sono partite dalla segnalazione di uno degli operai, un 35enne marocchino che ha deciso di rivolgersi ai carabinieri. Secondo il suo racconto, una volta arrivato in Italia (era il 2021) con il desiderio di trovare un impiego onesto, è incappato nell'imprenditore che gli ha offerto di lavorare per lui. Era irregolare e quindi ha cominciato a farlo in nero, con una promessa di metterlo in regola. Non è mai accaduto. L'uomo avrebbe fatto lo stesso con altri due muratori di origine romena. Lo sfruttamento sarebbe stata la caratteristica dei cantieri che l'imprenditore aveva tra Bologna, San Lazzaro e Cento, nel Ferrarese.

Secondo l'accusa i lavoratori erano prelevati all'alba e accompagnati i cantiere, dove prestavano la loro opera con turni di circa 10 ore giornaliere a fronte di un salario irrisorio, dal quale tra l'altro venivano arbitrariamente decurtate le spese per vitto e alloggio. Unico giorno di riposo: la domenica. I manovali secondo l'accusa erano spesso ricattati e minacciati di essere cacciati senza paga, in un caso uno di loro sarebbe stato preso a schiaffi dopo aver chiesto di essere pagato.

