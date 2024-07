I migranti schiavizzati da mamma e figlio: turni anche di notte, alloggio senza acqua e bagni

Lo sfruttamento dei lavoratori come affare di famiglia. A Teramo un uomo di 25 anni è finito ai domiciliari per caporalato e la madre si è vista notificata il divieto di dimora. Secondo le indagini dei carabinieri, i due reclutavano migranti senza permesso di soggiorno sui social e poi li sfruttavano nella loro azienda agricola (la donna è titolare e il figlio coordinatore).

Secondo l'accusa, i due offrivano lavoro e alloggio concordando la somma di 500 euro mensili. I lavoratori erano costretti a vivere all'interno di una roulotte senza acqua, luce e servizi igienici, posizionata nell'area di pertinenza della stalla tra odori neausanti. Venivano impiegati di giorno come braccianti agricoli e la notte come guardiani della stalla, costantemente minacciati di essere rimpatriati perché irregolari.

Uno dei lavoratori, prima di scappare ha nascosto nel terreno un barattolo con 2.060 euro. Un modo per non essere derubato.

L'operazione rientra nell'ambito dei controlli intensificati dopo il caso di Satnam Singh, il bracciante 31enne morto a metà giugno dopo un gravissimo incidente sul lavoro a Latina. La sua è diventata purtroppo una storia simbolo. Lui, rimasto mutilato, invece di essere soccorso è stato scaricato davanti casa ed è morto dissanguato in ospedale dopo una breve agonia. Una storia di crudeltà che ha riportato l'attenzione sul tema del caporalato. Sull'onda dell'indignazione si è tornati a vedere una realtà sotto gli occhi di tutti. Su 310 aziende agricole finite nel mirino del Comando carabinieri per la tutela del Lavoro e l'Ispettorato nazionale del lavoro, ben 206 (oltre il 66 per cento) sono risultate irregolari.

Norme anticaporalato sono state inserite anche nel decreto Agricoltura, che ha superato il primo passaggio in Senato. Si prevede di rafforzare l'attività di controllo con il Sistema informativo che coinvolge ministero del Lavoro, Masaf, Viminale, Inps, Inail, Inl, Agea e Istat. Al personale ispettivo del comando Carabinieri per la tutela del lavoro viene dato accesso a tutte le informazioni e banche dati, sia in forma analitica sia aggregata, trattate dall'Inps.

Il lavoro irregolare però non è solo nei campi. Muta la società e mutano anche le forme di sfruttamento, diffuso anche nel settore dei servizi alle persone come colf e badanti. Secondo una recente analisi dell'ufficio studi della Cgia di Mestre, ammonta a 68 miliardi di euro il giro d'affari riconducibile al lavoro che sfugge a ogni legge in Italia.