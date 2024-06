Meno di euro l'ora per intere giornate nei campi: così i caporali riducono in schiavitù i migranti

Satnam Singh, il bracciante indiano morto in ospedale a Roma dopo essere rimasto mutilato in un incidente sul lavoro e abbandonato in strada, è solo uno dei migranti che in Italia iniziano una vita di sfruttamento. Proprio oggi, a 24 ore dalla morte si Satnam (per la quale sono in corso indagini), i carabinieri hanno messo a segno un'operazione contro il caporalato.

I militari del Comando per la tutela del lavoro, con i colleghi di Napoli e Caserta, hanno eseguito sette ordinanze. Gli indagati rispondono di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro in agricoltura in concorso. In particolare, per tre di loro è stata disposta la custodia in carcere, per altri tre la misura degli arresti domiciliari e, per il settimo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. È stato disposto anche il sequestro preventivo di 200.000 euro nei confronti di un'azienda agricola riconducibile a due degli indagati.

Le indagini sono scattate a giugno 2023. Il quadro emerso è tragico: sessanta stranieri senza permesso di soggiorno sarebbero stati sfruttati e trattati come schiavi. Secondo l'accusa i lavoratori avevano paghe da fame, ben inferiori ai contratti di categoria e "sproporzionati" rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato. Non solo, sarebbero stati costretti a subire "reiterate violazioni della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, alla salute, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro". E ancora "condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative degradanti, venendo minacciati, in alcuni casi anche di morte, fatti oggetto di soprusi ai quali non sarebbero riusciti a sottrarsi in ragione del loro stato di bisogno".

In particolare, i lavoratori avrebbero percepito una retribuzione oraria di circa 1,80/2,00 euro, lavorando da un minimo di 11 ore al giorno fino a un massimo di 16, "venendo esposti a situazioni di significativo stress psico-fisico, in ragione dagli elevati ritmi di lavoro a cui sarebbero stati sottoposti".

I lavoratori erano trasportati sui luoghi di lavoro con veicoli fatiscenti: al posto dei sedili c'erano cassette di plastica rovesciate. Erano costretti a sedere stretti tra loro e tra "svariate taniche di benzina", da utilizzare per l'eventuale rifornimento del mezzo e in barba a qualsiasi norma di sicurezza. Come se non bastasse i carabinieri hanno accertato "l'assenza di servizi igienici, di locali idonei per il consumo dei pasti e di idonei dispositivi protezione individuali". Avrebbero poi lavorato nei campi anche sotto la pioggia scrosciante costretti a ripararsi con buste di plastica nera. Scarpe e guanti dovevano procurarseli da soli e non erano a norma di legge.

Il reclutamento avveniva tramire una seconda azienda, "riconducibile ad altro indagato, mediante un fittizio contratto di affidamento per la raccolta di prodotti agricoli".