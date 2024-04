I migranti costretti a lavorare nei campi per 97 centesimi l'ora

Approfittando delle loro condizioni disagiate, costringevano i migranti ospiti in un centro d'accoglienza a lavorare nei campi, con turni sfiancanti anche di 10 ore al giorno e paghe misere, in alcuni casi anche inferiori a 1 euro all'ora. L'ennesimo caso di caporalato arriva stavolta da Piombino, in provincia di Livorno: i militari hanno scoperto un sistema di utilizzo illecito di cittadini extracomunitari ospitati presso il centro di accoglienza straordinaria e poi impiegati in aziende agricole disseminate tra le province toscane. Nella mattina di oggi, lunedì 29 aprile, i carabinieri hanno arrestato 10 cittadini pakistani accusati, a vario titolo e in concorso tra loro, del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Caporalato, 10 arresti in Toscana

Il sistema è venuto a galla grazie all'indagine "Piedi scalzi", con cui i militari sono riusciti a ricostruire il modus operandi di sei titolari di ditte individuali operanti nel settore agricolo. I "datori di lavoro" reclutavano la manodopera grazie all'aiuto di alcuni intermediari, che contribuivano anche alle operazioni di trasporto giornaliero e controllo dei lavoratori. In tutto, secondo quanto emerso dalle indagini, gli arrestati hanno impiegato almeno 67 lavoratori di nazionalità pakistana e bengalese ospitati presso il Cas 'Le Caravelle' di Piombino. Approfittando del loro stato di bisogno, i migranti venivano impiegati non solo nella raccolta di ortaggi e olive, ma anche nella pulizia di terreni, soprattutto nelle province di Livorno e Grosseto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Paghe misere, anche di 97 centesimi l'ora

Oltre al reclutamento illecito di migranti, durante le indagini sono emerse anche le condizioni di lavoro al limite della schiavitù a cui erano costretti a sottostare gli extracomunitari impiegati nei campi: totale assenza di contratti di lavoro in regola, sistematica violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene, orari massacranti con picchi di 10 ore giornaliere senza pause, e un trattamento economico a dir poco misero, con corrispettivi sempre ampiamente al di sotto di 10,56 euro previsti dalla contrattazione; spesso tra i 3 e i 9 euro, e in un caso addirittura pari a 0,97 euro all'ora. I carabinieri hanno provveduto anche al sequestro preventivo di 45mila euro quale profitto accertato dall'Inps a seguito del mancato versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi per i lavoratori illecitamente impiegati.