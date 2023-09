Uccidono a calci una capretta, insulti agli animalisti in piazza con i nomi dei 12 indagati

In piazza con dei cartelli con i nomi dei dodici ragazzi indagati per l’uccisione di una povera capretta avvenuta lo scorso fine settimana in un agriturismo ad Anagni, nel nord della Provincia di Frosinone. Cosi si sono presentati nel pomeriggio di ieri 2 settembre i rappresentanti di vari associazioni animaliste nella centrale piazza Cavour della città dei papi dove ad accoglierli vi erano una decina di persone e non sono mancanti alcuni momenti di tensione con alcuni presenti.

Enrico Rizzi, noto influencer sui temi animalisti, con tanto di megafono ha ribadito che "I responsabili meritano la gogna pubblica. Tutti devono sapere chi ha ucciso la capretta. Li ho invitati a venire in piazza ma non ci sono. Il problema sono le leggi italiane in quanto altro che due anni di carcere, la verità è che non rischiano nulla perché anche se venissero condannati in carcere non ci andrebbero".

Lo stesso Rizzi sarebbe stato colpito da un divieto di ingresso nel comune di Fiuggi. Tra i 12 indagati anche il figlio di un assessore del comune di Fiuggi di cui gli animalisti hanno chiesto le dimissioni in quanto: "Non può rappresentare i cittadini. Se non lo farà, il sindaci dovrà agire di conseguenza".