Capri senz'acqua, stop agli sbarchi dei non residenti: è caos per i turisti

Stop ai turisti a Capri, almeno temporaneamente. Ai non residenti è stato impedito di sbarcare sull'isola a causa di un guasto della condotta idrica che rifornisce l'isola. La decisione di emergenza è stata presa dal sindaco Paolo Falco perché, ha spiegato, senza approvvigionamenti è impossibile garantire i servizi essenziali tenendo conto delle "migliaia di persone" che quotidianamente si recano sull'isola nella stagione turistica. E così a partire dalle 7 di stamattina diversi turisti si sono visti respingere agli imbarchi, creando una situazione di caos. Il divieto sarà attivo fino al cessare dell'emergenza idrica, che ormai è arrivata al terzo giorno. Per mitigare la crisi è stata inviata un'autobotte a bordo di una nave che sarà fatta stazionare in piazzale Europa, al centro, per distribuire un massimo di 25 litri d'acqua a ogni richiedente dei due comuni dell'isola.

L'azienda che gestisce il servizio idrico in zona, la Gori, ha spiegato che si è trattato di un guasto improvviso alla condotta che serve la Penisola Sorrentina e l'Isola di Capri, verificatosi giovedì 20 giugno presso la Strada Statale 145, nel comune di Castellammare di Stabia. L'impresa ha garantito che "i lavori di riparazione e le attività connesse al ripristino del servizio sono stati completati nei tempi previsti". Tuttavia "alla riapertura del flusso idrico, si sono presentate problematiche tecniche che determinano ancora carenze idriche in diverse località dei comuni della Penisola Sorrentina e nell'intera isola di Capri", e per questo "sono in corso tutti gli approfondimenti e le verifiche per risolvere le criticità e ripristinare il servizio". Per meglio affrontare la situazione è in corso una riunione dell'unità di crisi composto dalle due amministrazioni comunali di Capri e Anacapri e dai rappresentanti degli albergatori dell'isola.

Non potendo partire si è creata una folla alla banchina del molo Beverello a Napoli. Le compagnie Snav e Nlg hanno sospeso le corse per l'isola, avviate le procedure di rimborso anche per i biglietti digitali acquistati on line. Molte persone stanno acquistando ora biglietti per Procida e Ischia. La situazione allo scalo non presenta particolari disagi. Disagi maggiori per i turisti stranieri che avevano prenotato alberghi per passare la notte sull'isola.