Carabiniere scrive sul viso della collega: tolti pistola e tesserino

Bullismo in una caserma in provincia di Modena. Un comandante dei carabinieri è stato sospeso dopo un gesto umiliante commesso nei confronti di una sua sottoposta. Secondo la ricostruzione, il carabiniere avrebbe scritto con una penna la propria firma sul volto della giovane militare. La vicenda ha suscitato immediatamente l'indignazione dei colleghi. La 21enne ha subito denunciato il caso ai suoi superiori, con il comandante che è stato "invitato" a riconsegnare pistola e tesserino, con un riposo forzato di due settimane. Al momento non si tratta di una vera e propria sospensione, ma la procura di Modena attende un'eventuale denuncia per avviare un'inchiesta.

Sul caso sono intervenuti Giovanni Morgese, segretario generale Emilia Romagna e Andrea Di Virgilio, segretario generale aggiunto del Nuovo Sindacato Carabinieri (Nsc): "Per il gravissimo episodio di bullismo, che parrebbe essere avvenuto in una caserma carabinieri del Modenese, in danno di una carabiniera donna, auspichiamo una ferrea indagine della Procura ordinaria e militare. Abbiamo già attivato i nostri legali per valutare la costituzione di parte civile. Gli atti di vile e becero maschilismo se condotti da chi per funzione esercita un potere che mette in sudditanza il sottoposto, sono intollerabili e non possono sicuramente rientrare in atti definibili goliardici".

A stretto giro è arrivata anche la replica dell'avvocato del comandante dei carabinieri coinvolto: "Premesso che allo stato risulta prematura qualsiasi valutazione giuridico-processuale in ordine a fatti che ancora devono essere compiutamente accertati (anche in contraddittorio tra le parti), sono doverose alcune precisazioni rispetto alla tesi - affermata da parte di taluno dei soggetti intervenuti nel dibattito - che attribuirebbe al Comandante il compimento, con abuso di autorità, di atti di maschilismo. Sul punto, prima di esprimersi in prematuri giudizi sulla persona del mio assistito, dovrebbe quanto meno considerarsi che il Comandante ha sempre improntato al massimo rispetto e alla massima professionalità i rapporti con le sue colleghe e i suoi colleghi. Nel corso della propria carriera, ha partecipato all’apertura di un centro di ascolto contro la violenza di genere, impegnandosi altresì nella diffusione di eventi formativi per la protezione delle vittime di tali reati. Pur non volendo entrare nel merito dei fatti, il Comandante intende precisare che la narrazione che degli stessi è stata data è quanto di più distante dai principi e dai valori che hanno sempre guidato il suo agire. Siamo certi che nelle sedi opportune ci sarà modo di offrire una ricostruzione veritiera dell'episodio, da non potersi certo ricondurre a gesti ridicolizzanti o offensivi della collega del comandante".