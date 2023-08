Insegue un passante con una bottiglia rotta, poi ferisce un carabiniere: arrestato

Prima ha inseguito un passante con una bottiglia di vetro rotta, poi ha aggredito un carabiniere, ferendolo gravemente ad un polso. Un caso di ordinaria follia avvenuto nella mattina di venerdì 25 agosto nel quartiere di Torpignattara, a Roma, dove un 26enne originario del Bangladesh è stato visto in strada mentre, brandendo una bottiglia di vetro rotta, stava inseguendo un ragazzo che dopo essere stato precedentemente aggredito stavano andando a richiedere l'intervento degli uomini dell'Arma della vicina caserma, in via Benedetto Bordoni.

Il 26enne, infatti, dopo essersi accorto del passante che stava avvisando i militari, si è diretto verso la stazione dei carabinieri: quando un militare dell’Arma è uscito dalla stazione per bloccarlo, il cittadino straniero l’ha colpito con il coccio di bottiglia ferendolo a un polso.

Dopo la colluttazione con le forze dell'ordine, il 26enne è stato bloccato e arrestato per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. I fatti risalgono allo scorso 25 agosto, ma nelle ultime ore è stato pubblicato sui social il video dell'arresto, che mostra i sei agenti impegnati nel bloccare a terra il 26enne, e l'arrivo dell'ambulanza che ha poi trasportato il carabiniere ferito all'ospedale Vannini. Per lui una prognosi di 30 giorni: trasferito al policlinico universitario Agostino Gemelli i medici stanno valutando se dover ricorrere a un intervento.

Continua a leggere su Today.it...