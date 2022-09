Carabiniere in stato alterato discute con diversi automobilisti

In un video diventato virale, che sta circolando con insistenza sia sui social che sulle applicazioni di messaggistica, si vede un carabiniere in stato completamente alterato discutere con alcuni automobilisti.

L'uomo farfuglia qualcosa senza senso compiuto. La clip è stata girata nei giorni scorsi in un paese del Nord Italia. Da quanto ha potuto appurare Today.it, non si sono verificati incidenti e il militare non era in servizio, anche se in divisa. Il carabiniere è stato sospeso dall'Arma e sta ora affrontando un programma di sostegno e recupero.