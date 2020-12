Il carabiniere che si è costituito dopo aver investito e ucciso un uomo che andava a lavoro in bici

Si è presentato spontaneamente in caserma il pirata della strada di Fontanella (Bergamo): dopo aver travolto un 38enne non si era fermato a prestare soccorso ed era fuggito

È andato a costituirsi l’uomo che lo scorso 10 dicembre ha travolto e ucciso un uomo di 38 anni che stava andando a lavoro in bicicletta lungo la provinciale 105 a Fontanella (Bergamo) e poi si era dato alla fuga.

Si tratta di un carabiniere, residente nella bergamasca ma in servizio fuori provincia. L'uomo si è presentato spontaneamente nei giorni scorsi presso la caserma di Calcio (Bergamo) e ai colleghi militari ha raccontato quanto accaduto.

Fontanella, il carabiniere che si è costituito dopo l'investimento di Basant Singh

Intorno alle 6.30 di giovedì 10 dicembre, il carabiniere avrebbe investito Basant Singh, 38enne di origini indiana, che in sella alla sua mountain bike stava raggiungendo il proprio posto di lavoro, una cascina dove faceva il mungitore al confine con Casaletto di Sopra. Dopo l’impatto, che ha sbalzato Singh diversi metri più avanti in un campo, l’automobilista sarebbe fuggito senza prestare soccorso alla vittima. Quando il corpo è stato notato ormai per Singh era troppo tardi e i soccorritori del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Singh lascia una moglie e un bimbo di sei anni: era in Italia dal 2008.

Sul caso indagavano i carabinieri della compagnia di Calcio e Treviglio. Cercavano un’auto di colore rosso, in seguito al ritrovamento di alcuni frammenti riconducibili a quel tipo di vettura rinvenuti sul luogo dell’incidente. I carabinieri avevano inoltre acquisito i filmati delle videocamere di sorveglianza presenti nella zona, per ricostruire l’accaduto e risalire all’automobile. Secondo quanto scrive il Corriere delle Sera, grazie a quei filmati il numero delle vetture sospette era ormai ridotto a meno di una decina.