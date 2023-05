Il giallo del carabiniere scomparso nel nulla

I timori aumentano con il passare delle ore. Anche un elicottero in volo sopra Lambrugo, Inverigo e Costa Masnaga (Como). Sono in corso le ricerche di un carabiniere di 56 anni residente in provincia di cui non si hanno notizie da mercoledì scorso. Le ricerche sono concentrate nel comasco e in particolare a Lambrugo, anche con i cani molecolari.

Lo scomparso è un maresciallo in servizio in una caserma delle stazioni locali del territorio. Il sottufficiale si è occupato, nel corso della sua carriera, di molte indagini importanti, anche sulla strage di Erba. Il militare manca all'appello dal 24 maggio, avrebbe fatto perdere le proprie tracce dopo una lite in famiglia.

L'impegno dei commilitoni per trovarlo è massimo in queste ore. L'elicottero che partecipa alle ricerche ha a bordo un dispositivo in grado di rintracciare e localizzare i telefoni cellulari dove non c'è campo. Nessuna traccia dell'uomo, finora. I violenti acquazzoni che hanno colpito la Lombardia complicano le ricerche. Il carabiniere è molto conosciuto in tutta la zona e c'è massima apprensione.

