Carabiniere spara al suo comandante e si barrica in caserma

Un carabiniere ha esploso alcuni colpi d'arma da fuoco, con la propria pistola d'ordinanza, verso il comandante della stazione di Asso, in provincia di Como. Al momento i due militari sono ancora all'interno dello stabile e non si conoscono le condizioni del comandante, un Luogotenente. Come riporta MilanoToday, l'autore del gesto è un brigadiere in servizio ad Asso. Il militare si sarebbe poi barricato, ancora armato, in una camera della struttura. In caserma ci sarebbe anche una sua collega. Sul posto sono presenti gli uomini del Gis, il gruppo d'intervento speciale dei carabinieri. L'area attorno alla stazione è stata chiusa e sorvegliata.

Secondo l'Adnkronos il carabiniere che ha fatto fuoco contro il comandante era stato ricoverato presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale di San Fermo della Battaglia, in provincia di Como, perchè affetto da problemi di disagio psicologico e successivamente dimesso e posto in convalescenza per diversi mesi. Giudicato idoneo al servizio da una Commissione medico-ospedaliera, era rientrato in servizio da alcuni giorni ed attualmente era in ferie.

Notizia in aggiornamento