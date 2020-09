Durante un furto in appartamento in via Paolo Di Dono, nel quartiere romano dell'Eur, un ladro è morto dopo essere stato colpito da un proiettile esploso da un carabiniere intervenuto con un collega sul luogo della segnalazione. Il militare ha esploso due colpi di pistola dopo che il suo collega era stato ferito dal ladro al costato con un cacciavite.

Il carabiniere che uccide un ladro per difendere il collega ferito in via Paolo Di Dono a Roma

Il militare ferito è stato trasportato presso l'ospedale Sant'Eugenio per le cure del caso, mentre un complice che si trovava nell'appartamento, approfittando della concitazione del momento è riuscito a scappare. I carabinieri del Nucleo Radiomobile erano intervenuti nello stabile adibito ad uffici perché era stata segnalata la presenza di persone sospette. Secondo la versione dei militari due militari sono entrati nel cortile condominiale, hanno tentato di bloccare uno sconosciuto, il quale ha colpito al petto uno dei due con un cacciavite. Il gesto ha determinato la reazione dell'altro carabiniere che ha esploso 2 colpi con la pistola d'ordinanza all'indirizzo dell'aggressore, colpendolo mortalmente.

A quanto apprende l'Adnkronos è un siriano di 54 anni in possesso di regolare permesso di soggiorno e pregiudicato per diversi reati tra cui rapina, l'uomo che ha aggredito un carabiniere con un cacciavite la scorsa notte all'Eur e successivamente ucciso da un altro militare dell'Arma con un colpo di arma da fuoco. Il militare che aveva ferito al costato con un cacciavite è ricoverato in ospedale, ma non sarebbe in gravi condizioni. Sono in corso indagini per risalire al complice della vittima che è riuscito a scappare.