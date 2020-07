Carabinieri arrestati: "Mentre Piacenza contava i morti, loro rifornivano i pusher"

Una bufera giudiziaria senza precedenti si è abbattuta sull'Arma dei carabinieri a Piacenza dove la caserma della stazione Levante di via Caccialupo è stata sequestrata e dieci militari sono finiti in carcere o ai domiciliari su disposizione della Procura. Secondo gli inquirenti, i militari coinvolti avrebbero messo in piedi un'organizzazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, oltre a macchiarsi di altri gravissimi reati, dall'estorsione alla tortura.

L'indagine, denominata 'Odysseus', è stata coordinata dalla Procura di Piacenza e condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria delle fiamme gialle di Piacenza, in collaborazione con la guardia di finanza di Fiorenzuola d'Arda. L'inchiesta - spiega IlPiacenza - è iniziata grazie al racconto di un ufficiale dell'Arma non coinvolto che ha illustrato spontaneamente alla polizia locale quanto stava accadendo all'interno della caserma di via Caccialupo.

L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa nei confronti di 22 soggetti tra Lombardia ed Emilia Romagna, tra i quali figurano 10 militari dell'Arma dei carabinieri e un militare del Corpo. Sono ritenuti responsabili, a vario titolo, delle ipotesi di reato di lesioni personali aggravate, arresto illegale, violenza privata aggravata, tortura, estorsione, truffa ai danni dello Stato, spaccio di sostanze stupefacenti e una sfilza di altri reati.

Al centro dell'organizzazione ci sarebbe un graduato dell'Arma dei carabinieri, in servizio presso la Stazione Piacenza Levante, che, sfruttando il ruolo di appartenente alle forze di polizia, avrebbe gestito un'attività di spaccio attraverso pusher di propria fiducia.

Il militare, inoltre, avrebbe agevolato i sodali nella compravendita di ingenti quantità di stupefacenti, garantendo loro appoggio e protezione in cambio di un tornaconto economico.

"Le indagini patrimoniali - ha detto la pm Grazia Pradella nel corso della conferenza stampa in procura - hanno evidenziato un tenore di vita che mai avrebbe potuto essere appartenente all'Arma dei carabinieri".

"Mentre Piacenza stava combattendo il Covid e contando i propri morti - ha aggiunto Pradella -, un'intera caserma dell'Arma dei carabinieri durante il lockdown, nel più totale disprezzo e spregio delle regole, si è macchiata di reati gravissimi"

Gli arresti illegali (e inventati)

Secondo gli inquirenti, i carabinieri accusati avrebbero "fatto a gara" per fare più arresti possibili in modo da risultare più bravi degli altri colleghi. Per fare ciò basavano gli arresti, illegali, su circostanze inventate riferite al pm di turno in una sorta di auto esaltazione.

Lo spaccio

Pur di apparire e pur di avere la droga non badavano alle modalità operative, di lì pestaggi, un sequestro di persona e comportamenti definiti da un pusher di fiducia che ha assistito a un'aggressione, simili a quelli visti in "Gomorra". In sostanza, i componenti dell'organizzazione approvvigionavano di droga il Piacentino durante il lockdown, mantenevano contatti con spacciatori di alto livello, custodivano la droga che sequestravano ai pusher che non erano sotto la loro protezione e spacciavano poi a loro volta, posto che ne facevano anche uso.

Addirittura erano arrivati a fare una staffetta con le auto per scortare un pusher o a compilare un'autocertificazione fasulla in modo tale che l'uomo di fiducia di turno potesse andarsi a rifornire nel Milanese. I militari sono accusati di spaccio, ricettazione, estorsione, arresto illegale, tortura, lesioni personali aggravate, peculato, abuso d'ufficio, rivelazione ed uso di segreti d'ufficio, falsità ideologica, perquisizione e ispezioni personali arbitrarie, violenza privata aggravata, truffa ai danni dello Stato.

"Siamo di fronte - ha spiegato Pradella - a reati impressionanti se si pensa che sono stati commessi da militari dell'Arma dei carabinieri. Si tratta di aspetti molto gravi e incomprensibili agli stessi inquirenti che hanno indagato. Una serie tale di atteggiamenti criminali che ci ha convinto a procedere anche al sequestro della caserma dei carabinieri per futuri accertamenti".

"Atteggiamenti in stile gomorra"

Ai domiciliari è finito anche il comandante della stazione dei carabinieri Levante. Cinque carabinieri sono finiti in carcere, uno agli arresti domiciliari, tre hanno avuto l'obbligo di firma e uno l'obbligo di dimora nella provincia di Piacenza. "La figura di spicco come spacciatore era sicuramente un appuntato", ha spiegato la pm. Per quanto riscontrato i comportamenti illeciti esistono a partire dal 2017.

"Quello che la procura deve chiedersi e che deve chiedersi anche l'Arma - ha aggiunto - è come sia stato possibile che un appuntato dei carabinieri con un atteggiamento in stile Gomorra abbia acquisito tutto questo potere"

Il comandante dei carabinieri: "Per noi è un colpo al cuore"

''Per noi è come un colpo al cuore. Da parte nostra c'è totale disponibilità a collaborare per fare piena luce sui fatti. Penso all'amarezza dei tanti miei uomini dediti con onestà e generosità al loro lavoro''. Lo ha dichiarato il comandante provinciale di Piacenza Massimo Savo parlando dell'indagine che ha coinvolto alcuni militari della caserma Levante di via Caccialupo secondo quanto riporta il quotidiano 'Libertà'.