Carabinieri e polizia hanno un grosso problema coi suicidi

La prima causa di morte violenta in Italia per i membri delle forze dell'ordine è il gesto estremo. Nonostante i passi avanti, però, la tematica della salute mentale di chi indossa la divisa resta ancora oggi un tabù. Dal 2019, la media annuale del personale delle forze armate che si è tolto la vita è un aumento. Nel 2022 ci sono già stati 41 casi. L'ultimo episodio è quello di un 37enne membro del Nucleo operativo centrale di sicurezza (Nocs), un reparto speciale della polizia di Stato, che si è ucciso il 4 ottobre a Roma.

"La scena di tutti quei cadaveri ammassati dentro la camera iperbarica dell'ospedale Galeazzi, irriconoscibili, non la potrò dimenticare mai. È stato traumatico per me. Eppure, all'epoca, tutto proseguì come sempre: nessuno ci chiese come stessimo". Ci pensa un attimo su e poi sorride: "Oggi sarebbe stato diverso ed è un bene. Ma c'è ancora molto da fare". A parlare così è un membro delle forze dell'ordine, un carabiniere, che il 31 ottobre del 1997 assistette alle prime fasi dei rilievi dopo l'incendio nella camera iperbarica che provocò 11 morti al Galeazzi di Milano.