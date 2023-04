Sventata clamorosa evasione: trovata corda di 44 metri fatta con lacci delle mascherine Covid

Una corda rudimentale, lunga 44 metri e realizzata intrecciando i laccetti delle mascherine chirurgiche utilizzate durante la pandemia, è stata sequestrata dalla polizia penitenziaria nel carcere Gennaro Cantiello e Sebastiano Gaeta di Alessandria. L'ipotesi è che qualcuno stesse progettando una clamorosa evasione.

La notizia è diffusa dal sindacato autonomo di polizia penitenziaria Sappe. "Ieri mattina durante una perquisizione ordinaria, i poliziotti penitenziari hanno infatti trovato nascosta, nel magazzino di una sezione detentiva, una rudimentale corda, lunga 44 metri, realizzata intrecciando i laccetti delle mascherine chirurgiche utilizzate durante la pandemia", spiega Vicente Santilli, segretario regionale per il Piemonte del Sappe. "Da tempo - aggiunge - nelle carceri di Alessandria si lavora sotto organico ma nonostante ciò, ancora una volta, si distingue il personale della polizia penitenziaria che con alta professionalità e senso del dovere garantisce la legalità negli istituti penitenziari".

L'episodio riporta l'attenzione sul tema delle carceri e della sicurezza. Nelle scorse settimane dal carcere sardo di Badu 'e Carros è evaso Marco Raduano, 39enne esponente della Sacra Corona Unita scappato dal braccio di massima sicurezza dove scontava una condanna a 19 anni.

Andando più indietro nel tempo, sette ragazzi il giorno di Natale erano riusciti a evadere dal carcere minorile Beccaria di Milano.

I sindacalisti del Sappe sottolineano come "l’attività di intelligence e di controllo del carcere da parte della polizia penitenziaria diviene fondamentale. Questo deve convincere sempre più sull’importanza da dedicare all’aggiornamento professionale dei poliziotti penitenziari, come ad esempio le attività finalizzate a prevenire i tentativi di introduzione di telefonini e droga in carcere, proprio in materia di contrasto all’uso e al commercio di stupefacenti".