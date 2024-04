Violenze e torture nel carcere minorile, è scandalo: arrestati 13 agenti della polizia penitenziaria

Violenze, torture e anche un tentativo di violenza sessuale. A subire tanto orrore sarebbero stati alcuni ragazzini detenuti nel carcere Beccaria di Milano e gli aguzzini sarebbero alcuni agenti della polizia penitenziaria. Questo quanto emerso da un'indagine della polizia col nucleo investigativo regionale per la Lombardia della polizia penitenziaria. È stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di tredici agenti, dodici dei quali tuttora in servizio al Beccaria. Disposta anche la sospensione dall'esercizio di pubblici uffici nei confronti di altri otto dipendenti dello stesso corpo di polizia, tutti in servizio nel carcere minorile all'epoca dei fatti.

I reati contestati risalgono a un lungo periodo: dal 2022 a oggi. L'accusa parla di condotte "reiterate nel tempo nei confronti di diversi detenuti", di "maltrattamenti in danno di minori, anche mediante omissione, aggravati dalla minorata difesa e dall'abuso di potere; concorso nel reato di tortura; concorso nel reato di lesioni aggravate dai motivi abietti e futili, dalla minorata difesa e dall'abuso di potere; concorso nel reato di falso ideologico e infine una tentata violenza sessuale a opera di un agente nei confronti di un detenuto".

L'indagine è partita da alcune segnalazioni anche tramite il Garante dei diritti di detenuti. Agli atti anche intercettazioni e le immagini di telecamere interne all'istituto.