Detenuti torturati nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: chiesti 107 rinvii a giudizio

Centosette richieste di rinvio a giudizio e solamente una di proscioglimento. Questa la posizione della Procura per gli agenti della polizia penitenziaria e i funzionari del Dap (Dipartimento amministrazione penitenziaria) accusati di avere picchiato e vessato i detenuti nel carcere casertano di Santa Maria Capua Vetere. La richiesta è avvenuta nel corso dell'udienza preliminare davanti al gup Pasquale D'Angelo. Nei nesi scorsi sono state avanzate altre 12 richieste di priscioglimento, in tiotale gli indagati erano 120 gli indagati. Due imputati hanno poi chiesto di poter accedere al rito abbreviato.

Le violenze sono avvenute nell'aprile del 2020. Si è trattato di una rappresaglia, una vendetta per le proteste dei detenuti che, allarmati per un caso Covid, avevano cbiesto di avere mascherine e igienizzanti per le mani per ridurre il rischio di diffusione del contagio. Tortura, lesioni, violenza privata e abuso di autorità le accuse formulate. Nella prossima udienza, in programma il 10 maggio, verrà data la parola alle parti civili e in quelle successive interverranno gli avvocati della difesa.

L'inchiesta è partita dalle segnalazioni di violenze avvenute dopo le proteste per la diffusione del Covid. Quando lo scandalo è scoppiato, il gip ha usato il termine "mattanza" per descrivere quello che era avvenuto nelle celle. Detenuti aggrediti con calci e pugni, picchiati col manganello. Le immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza sono diventate ben presto pubbliche scatenando una feroce polemica. Tra gli episodi emblematici quello del 28enne Hamine Lakimi, messo in isolamento dopo i pestaggi e morto il 4 maggio 2020. La titolare della Giustizia, Marta Cartabia, ha parlato di "un tradimento della Costituzione, un'offesa e un oltraggio alla dignità della persona dei detenuti".