Negli ultimi cinque anni si è registrato "un calo enorme" dei reati commessi dai minori mentre sempre meno giovani vanno in carcere e se ciò avviene è per poco tempo. Questo è quanto emerge dal VI Rapporto sulla giustizia minorile in Italia di Antigone, intitolato 'Keep it trill'. Quanti sono i ragazzi dietro le sbarre e quali sono i reati più commessi dai minori? Ma soprattutto, le carceri minorili servono ancora?

Carceri minorili: 316 i detenuti, minimo dal 2007

"Un minore va educato fuori dalle galere - afferma l'associazione Antigone che si occupa dei diritti dei detenuti - . Il rispetto degli altri non si insegna chiudendo un ragazzo dietro le sbarre. Così lo si incattivisce. La sottrazione del minore alla giustizia penale risponde pertanto alla necessità di educare, anziché punire". Questa la visione fornita da Antigone su carceri e minori in occasione della pubblicazione del VI Rapporto sulla giustizia minorile in Italia. I detenuti negli istituti penali minorili (Ipm) italiani risultano essere al 15 gennaio 2022 solo 316, a fronte dei 13.611 ragazzi complessivamente in carico al servizio della giustizia minorile. Si tratta del numero più basso dal 2007, non solo per le restrizioni legate alla pandemia, è un trend al ribasso che dura da tempo, sottolinea l'associazione. Di questi 140 sono stranieri, 8 sono ragazze, 259 hanno un'età compresa tra i 14 e i 21 anni, gli altri tra i 21 e i 25 anni. Rispetto allo scorso anno si registra un calo del 19%: a gennaio del 2020, infatti, i ragazzi detenuti negli Istituti penali minorili erano 375.

Quali sono i reati più commessi dai minori

Sembra che negli ultimi anni i minori commettano sempre meno reati. Dal 2016 al 2020 si è registrato un "calo enorme" dei reati commessi dai minorenni: il numero totale di minorenni arrestati o fermati dalla polizia è sceso del 24%, per un totale di 26.271 segnalazioni nel 2020. Per quanto riguarda i giovanissimi, ossia i minori di 14 anni, nel 2020 ci sono state 885 segnalazioni, di cui 298 relative a bambine. In deciso aumento, invece, le segnalazioni per pedopornografia online, addirittura triplicate nel 2020, forse anche per effetto del lockdown. Quali sono i reati più commessi dai minori? Più della metà (54%) riguardano delitti contro il patrimonio, con una percentuale che sale al 60% per gli stranieri e al 73% per le ragazze. Poi ci sono i danni contro la persona, per il 20% circa, dato che scende al 18% per gli stranieri e all'8% per le donne. Per quanto riguarda invece gli omicidi volontari, si è registrato un calo del 66% nel 2020 a 11 casi (33 nel 2016), 2 dei quali commessi da ragazze.

Minorenni: si va in carcere sempre meno e per meno tempo

In Italia i minorenni vanno in carcere sempre meno e per meno tempo, sottolinea Antigone. 17 in tutto gli istituti penali minorili presenti sul territorio italiano. L'Ipm di Torino risulta essere l'istituto con il maggior numero di presenze: 38 i detenuti. Addirittura a Pontremoli, unico istituto esclusivamente femminile in Italia, ci sono solo 3 ragazze al 15 gennaio 2022. Ci sono poi 637 comunità residenziali, (di queste solo tre - a Bologna, Catanzaro e Reggio Calabria - sono gestite direttamente dal dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del ministero della giustizia): al 15 gennaio 2022 i ragazzi sottoposti a misure penali ospitati in comunità erano 923. Secondo Antigone, "sarebbe il caso di pensare ad un definitivo superamento del ricorso al carcere per i minori di 16 anni, o per i minorenni in generale. Non sono molti, sono in larghissima maggioranza in misura cautelare, e si trovano a convivere con ragazzi che ormai sono per la maggior parte maggiorenni, il 18% ha addirittura più di 21 anni".