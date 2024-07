Il cardinal Ruini in terapia intensiva, insulti sui social: "Uno di meno"

Mentre in Vaticano sono ore di apprensione per le sorti del cardinale Camillo Ruini, ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma a causa di un infarto, sui sui social si scatenano gli insulti e gli auguri di morte nei confronti dell'ex presidente della Conferenza Episcopale (Cei). "E sti c... . A me non me ne frega proprio un bel niente….il Signore si è rotto i coglioni e lo vuole togliere dalle balle degli italiani", si legge sotto a un post Facebook dell'ex parlamentare Gianluigi Paragone.

Mentre c'è chi parla di "vere tragedie" in relazione alle condizioni dei "bambini ricoverati nei reparti di oncologia" c'è chi fa riferimento alle beghe di Palazzo contro Silvio Berlusconi, orchestrate dall'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro: "Non sarà la vendetta di Scalfaro?", si domanda qualcuno.

Nel mirino degli "haters" anche l'attico in viale Vaticano di 500 metri quadri, tra residenza e ufficio-di Ruini, "E il monolocale da 500 mq a chi andrà?", si chiede un altro utente. Non mancano i riferimenti al caso Englaro: "Ma non era a favore delle cure palliative? Ah no, quelle erano solo per Eluana Englaro!" e ai vaccini: "Vabbè ha fatto il vaccino quindi andrà in paradiso! Lo ha detto il Papa", scrive qualcuno. Un'ondata di odio che si è diffusa rapidamente sulle piattaforme, mentre dalla Santa Sede giungono gli ultimi aggiornamenti sullo stato del Cardinale: Ha trascorso la notte tranquilla. Le sue condizioni si confermano stabili. Proseguono i controlli e le cure presso la Terapia intensiva cardiologica del Policlinico Gemelli".