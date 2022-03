Amianto, si ammala e muore dopo aver pulito le tute "sporche" del marito

Lavare le tute da lavoro del marito, esposte all'amiante durante gli anni passati all'Eternit di Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, era un'abitudine per Carla Iotti, un gesto amorevole che però gli è costato la vita. La donna è deceduta ieri, giovedì 24 marzo, all'età di 82 anni, dopo essersi ammalata proprio per l'esposizione all'amianto. A dare la triste notizia è stata l'Associazione familiari vittime amianto, Afeva: la causa del decesso è stata un mesotelioma maligno contratto per aver respirato le fibre.

"Carla non aveva lavorato all’Eternit - spiega l'associazione- ma si è ammalata ugualmente per avere lavato a casa le tute del marito Alfredo Bersani. È un dolore doppio, per Carla che non c’è più e per Alfredo costretto a portare a casa inconsapevolmente le fibre di Amianto. Alfredo non si meritava questo dolore, Carla potrebbe essere ancora con no"». La camera ardente di Carla sarà allestita domani, sabato 26 marzo 2022 alle ore 14.30 presso l’agenzia funebre “Fra terra e Cielo” in Via Emilia est, a Fossalta

Afeva Emilia Romagna intanto sta raccogliendo tutte le manifestazioni di affetto di chi l’aveva conosciuta e per Alfredo, dal Sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro, ai compagni e amici di Afeva Casale Monferrato. Nicola Pondrano che aveva condiviso in diverse occasioni la compagnia con Carla ed Alfredo testimonia: "Carla l’ho conosciuta bene. Era una donna piena di vita, spensierata….". Attestati di vicinanza arrivano dall’INCA di Reggio Emilia, dalla Camera del Lavoro di Reggio Emilia, dalla CGIL Emilia Romagna dai compagni e dalle compagne che conoscono bene Alfredo e hanno condiviso tante battaglie per sostenere i diritti delle vittime dell’amianto e per la prevenzione attraverso le Bonifiche. Un