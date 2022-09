Carla e Maria uccise da un incendio appiccato in casa, condanna ridotta per il fratello

E' stato riconosciuto colpevole di avere incendiato la casa delle sorelle, uccidendole, per non dividere con loro un'eredità ma dal primo al secondo grado di giudizio la condanna è stata ridimensionata. Giuseppe Agrati, che in primo grado era stato condannato all'ergastolo, in appello si è visto ridurre la pena a 25 anni.

Come spiega Alessandro Gemme su MilanoToday Carla e Maria Agrati, di 68 e 78 anni, sono morte nella notte tra il 12 e il 13 aprile 2015. Erano nella loro casa di Cerro Maggiore (Milano) quando è scoppiato il rogo. Le fiamme non hanno lasciato scampo. Maria è stata trovata morta carbonizzata in camera da letto mentre il corpo di Carla era nel bagno.

A dicembre il fratello Giuseppe (74 anni) in primo grado è stato riconosciuto colpevole di duplice omicidio e condannato al carcere al vita. Adesso i giudici del tribunale di Busto Arsizio riuniti in corte di assise hanno deliberato lo sconto di pena. Hanno escluso l'aggravante della premeditazione (che era invece stata riconosciuta in primo grado, ndr) e concesso le attenuanti generiche. La difesa di Agrati ha fatto sapere che aspetta le motivazioni per valutare altri passi e non è escluso il ricorso in Cassazione.

Giuseppe Agrati avrebbe agito con il preciso scopo di uccidere le sorelle e non dividere con loro l’eredità di un altro fratello. L'iscrizione nel registro degli indagati era arrivata dopo l’avocatura del fascicolo da parte della procura generale di Milano, su istanza presentata da un nipote delle vittime alla richiesta di archiviazione della Procura di Busto Arsizio. Agrati ha più volte cambiato la sua versione dei fatti sull'incendio. La sua posizione si è aggravata quando sono emerse intercettazioni in cui l'uomo parlava dei "suoi soldi".