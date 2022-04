Morta nell'auto caduta nel fiume Adda, arrestato il marito per omicidio

I carabinieri di Treviglio (Bergamo) hanno arrestato Carlo Fumagalli, 49 anni, ritenuto responsabile di aver causato la morte per annegamento della propria moglie Romina Vento trovata cadavere nella serata di ieri a bordo di un'auto, nelle acque del fiume Adda a Fara Gera d'Adda, nel Bergamasco. Allo stato l'accusa per l'uomo è di omicidio volontario aggravato.

Nella notte l'uomo era stato sentito dai carabinieri e trattenuto nella caserma dei militari di Treviglio. La salma di Romina Vento - recuperata da sommozzatori arrivati da Treviglio e Milano - sarà sottoposta all'autopsia per chiarire le cause della morte. Il tratto in cui l'auto, una Peugeot station wagon bianca, è finita nell'Adda, presenta un livello di acqua piuttosto basso.

Le fasi dei soccorsi sono state concitate visto che alcuni testimoni avrebbero sentito l'uomo gridare 'Mio figlio, mio figlio!' e si temeva che sulla vettura vi fosse anche il bambino della coppia, di 10 anni. Invece era a casa con la figlia maggiore, di 15 anni, che ha tra l'altro appreso della tragedia vedendo una foto dell'auto nel fiume sui social.

Come è morta Romina Vento

A quanto risulta Carlo Fumagalli, che era alla guida della vettura, sarebbe stato visto da alcuni testimoni raggiungere la riva a nuoto per poi allontanarsi. I carabinieri lo hanno trovato circa tre ore dopo mentre vagava per strada a Vaprio d'Adda (Milano), e l'hanno portato in caserma a Treviglio.

Intanto i soccorritori raggiunto il punto nel quale si era inabissata la vettura, zvrebbero impiegato diverso tempo per avvistare il corpo della donna, a 150 metri da dove si era fermata la macchina. Il cadavere stava galleggiando, e secondo i primi riscontri da parte dei soccorritori la morte non sarebbe avvenuta per annegamento.

Secondo la ricostruzione dei Carabinierni inoltre alcuni testimoni avrebbero visto l'auto che, a velocità sostenuta, passava nel varco tra due tratti di guard-rail della strada che costeggia l'Adda prima di finire nel letto del fiume.