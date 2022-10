Il sindaco aggredito in strada: colpito più volte alla testa da un uomo incappucciato

Il sindaco di Giaveno, Carlo Giacone, è stato aggredito da uno sconosciuto che lo ha colpito ripetutamente alla testa con un corpo contundente. L'aggressione è avvenuta in strada nella serata di sabato 29 ottobre verso mezzanotte, in via Umberto I a Giaveno (Torino). Il sindaco 62enne è ricoverato all'ospedale di Rivoli. È cosciente, ha riportato diverse fratture craniche, e la prognosi è riservata. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Giaveno.

Il primo cittadino è stato aggredito da un uomo incappucciato nel centro storico del paese, mentre stava rientrando a casa. I vicini sono stati attratti dalle urla della vittima e hanno subito lanciato l'allarme, ma dell'aggressore al momento non c'è traccia.

"Ho appreso della terribile aggressione questa notte in strada al sindaco di Giaveno, mi auguro che il responsabile venga preso e che Carlo si rimetta presto", ha affermato il sindaco metropolitano di Torino, Stefano Lo Russo, che esprime anche "la vicinanza di tutta la città metropolitana di Torino" al collega ferito questa notte. "Anci Piemonte augura al sindaco di Giaveno, Carlo Giacone, una pronta e totale guarigione e auspica che la giustizia faccia il suo corso individuando il responsabile di un'azione così efferata", ha invece scritto sui social l'associazione dei comuni.

Giacone è un amministratore di lungo corso a Giaveno, cittadina di 16mila abitanti della Val Sangone (Torino), in cui è nato 62 anni fa. Dopo essersi diplomato geometra nel 1979, ottenne nel 1982 una qualifica di fashion design all'istituto arte e moda Ilda Bianciotto. In seguito svolse uno stage nella maison di Giorgio Armani. Fino al 2004 si è occupato di creazione moda e vendita e distribuzione di abbigliamento.

Il suo impegno politico per Giaveno risale almeno al 1994, quando diventò consigliere comunale e assessore a sport e turismo. Dieci anni dopo diventò vicesindaco, e nel 2014, per la prima volta, sindaco. Ai tempi del Popolo della libertà era considerato "l'anima" di Alleanza nazionale nel territorio. Nel 2019, sorretto da tre liste civiche, una delle quali a suo nome, ha sconfitto al ballottaggio un altro candidato di area centrodestra.