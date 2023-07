Salva un ragazzino dal mare mosso, poi muore sulla spiaggia: addio a Carlo Lugliè

Carlo Lugliè, stimato docente di preistoria e protostoria all’Università di Cagliari, molto noto e apprezzato nel mondo della cultura sarda, è morto sulla spiaggia di Is Arenas. Il dramma è avvenuto domenica nell'Oristanese. Aveva 59 anni. Il professore si era tuffato tra le onde per salvare una vita, quella del figlio undicenne della compagna. Il vento di maestrale soffiava forte, rendendo i bagni in mare più pericolosi di quanto sembrasse.

Nel tardo pomeriggio il ragazzino undicenne, mentre stava facendo il bagno, si è trovato in estrema difficoltà. Carlo Lugliè lo ha raggiunto e tenuto a galla, mentre alcuni allievi della scuola di vela li hanno raggiunti: Lugliè e il ragazzino erano in balia delle onde. Il ragazzino è stato soccorso per primo, quando anche Lugliè è stato riportato sul bagnasciuga ormai già non respirava più. Vani tutti i soccorsi, il suo cuore si era fermato. Il 118 ha chiesto l'intervento dell'elicottero. Purtroppo nonostante i tentativi di rianimazione, il docente è deceduto tra le braccia del medico. Sul posto anche i carabinieri.

Profondo cordoglio nell'isola. Lugliè, originario di Cuglieri, aveva lavorato per vari progetti di ricerca anche all'estero, e in particolare in Francia, al Museo del Louvre: era uno dei massimi studiosi dell'ossidiana sarda e componente del Comitato scientifico della Fondazione Mont’e Prama.

A luglio 2022 un altro docente universitario di Cagliari, il direttore della clinica di neuropsichiatria infanzia e adolescenza dell'ospedale Cao, Alessandro Zuddas, 65 anni, era morto nella spiaggia tra Is Arenas e Is Benas per un improvviso malore.

