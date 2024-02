Uccide una pensionata con un vaso, poi vende i gioielli rubati per andare in vacanza

Carmela Fabozzi, pensionata di 73 anni, si trovava a casa quando Sergio Domenichini, 67 anni, si è introdotto nella sua abitazione a Malnate, in provincia di Varese, con lo scopo di rapinarla, secondo la ricostruzione del pubblico ministero. L'anziana è stata uccisa con nove colpi alla testa, il 22 luglio 2022 tra le 9 e le 10 di mattina: l'arma del delitto era un vaso, che ha incastrato il killer a causa delle impronte lasciate sulla sua superficie. Oggi Domenichini è stato condannato all'ergastolo dalla corte d'assise del tribunale di Varese. La sentenza è stata pronunciata dal presidente Cesare Tacconi al termine della camera di consiglio.

Una vittoria giudiziaria anche per il figlio della donna, che fu il primo quel giorno a trovarla senza vita nell'appartamento: "Ho aperto la porta salutandola come sempre, poi l'ho vista in una pozza di sangue", aveva raccontato. Secondo le accuse, dopo averla uccisa l'assassino aveva poi rivenduto i gioielli sottratti a Fabozzi e aveva usato la somma guadagnata per pagarsi le vacanze al mare. La pena massima era stata chiesta il 14 febbraio scorso dal pubblico ministero Valeria Anna Zini, che aveva definito il delitto come un "omicidio brutale".

Carmela Fabozzi, rimasta vedova diversi anni prima, viveva da sola. Stando a quanto ricostruito dall'accusa, vittima e killer si conoscevano: Il 67enne a inizio 2022 si era presentato alla pensionata come volontario di un'associazione impegnata in servizi di trasporto per persone anziane e pazienti oncologici, e la donna ha accettato più volte passaggi dell'uomo. Oltre alle impronte sul vaso, l'arma del delitto, gli investigatori hanno trovato il dna del 67enne sotto un'unghia della vittima.