L'omicidio di Carmen De Giorgi: Mehdi Hounafi ha offerto da da bere, poi ha attaccato all'improvviso

Carmen De Giorgi aveva 44 anni e lavorava come operaia stagionale alla Sparea. Lascia una figlia appena maggiorenne. E' stata uccisa dalla furia di Mehdi Hounafi, 34 anni, a Luserna san Giovanni, in provincia di Torino.

Omicidio Carmen De Giorgi a Luserna San Giovanni

La dinamica dei fatti sarebbe stata ricostruita: il cliente ha abbordato un gruppo di donne, poi probabilmente ha fatto delle avances a una di loro. In seguito l'improvvisa aggressione. Carmen De Giorgi è morta praticamente sul colpo, due amiche sono state ferite ma non sono gravi. Hounafi è stato fermato più tardi nei dintorni, aveva la maglia ancora sporca di sangue. Il dramma è avvenuto al bar Primavera di via Primo Maggio.

L'uomo avrebbe ammazzato Carmen, copendola alla schiena, perché era la più vicina, ma avrebbe potuto massacrare chiunque. Avrebbe agito in un momento in cui erano rimaste solo donne nel locale. Il movente è da ricostruire: ci sarebbero state delle avances respinte, ma tutto andrà accertato nel corso delle indagini. Non è chiaro se vittima e presunto omicida si conoscessero in qualche modo. Possibile, in un paese piccolo come Luserna. Lunedì sera c'è stata una chiacchierata, sembrava una serata tranquilla, il cliente voleva offrire da bere; poi senza motivi apparenti Mehdi Hounafi ha tirato fuori il coltello e ha attaccato. Solo l'intervento del figlio della titolare del locale, che gli ha tirato contro una bottiglia, lo ha allontanato. La fuga è durata poco.

"Pagherai per quello che hai fatto", scrive sui social il fratello della vittima. Hounafi si trova in carcere in attesa di essere interrogato: nessun precedente nel suo passato, non avrebbe detto nulla agli inquirenti che dovranno ascoltare anche le due amiche della vittima che si trovano ora ricoverate in ospedale.