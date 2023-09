Carmen De Giorgi, uccisa per "motivi abietti" dall'uomo che aveva respinto

Uccisa a coltellate in un bar, per motivi "futili e abietti", dopo aver rifiutato le avance di quell'uomo che in pochi attimi ha svestito i panni del corteggiatore per indossare quelli di un violento assassino. Per il brutale omicidio di Carmen De Giorgi, la 44enne di Luserna San Giovanni uccisa il 5 ottobre del 2021, la corte d'assise d'appello di Torino ha deciso di raddoppiare la condanna nei confronti di Hounafi Mehdi, il marocchino di 36 anni, che la donna aveva respinto. La pena è passata da 18 a 30 anni di reclusione del riconoscimento dell'aggravante dei motivi futili o abietti, che invece erano stati esclusi in primo grado.

Carmen De Giorgi, uccisa in un bar per un rifiuto

Quella maledetta notte del 5 ottobre 2021 Carmen De Giorgi era uscita con due amiche per bere qualcosa al bar Primavera, un modo per sfogarsi con delle persone care dopo aver scoperto che l'azienda per cui lavorava non le aveva rinnovato il contratto. Mehdi si era presentato bene, offrendo a tutte con gentilezza, prima di concentrare le sue attenzioni verso Carmen. I due si erano poi appartati, ma al rifiuto della donna di andare "oltre", l'uomo avrebbe cambiato comportamento. La 44enne è tornata nel bar gridando: "È pazzo, mi ha messo le mani al collo". Poi la furia omicida, con il 36enne ha estratto un coltello e ha ucciso Carmen, prima di avventarsi contro le sue amiche al grido: "Le donne sono tutte pu****" e "Allah mi protegge", lasciandole in fin di vita in una pozza di sangue, tra le grida di terrore dei presenti.

Dopo il caos generato all'interno del bar, Mehdi è stato arrestato non molto lontano dai carabinieri della compagnia di Pinerolo. Il procuratore generale Alberto Benso, che aveva ereditato l'accusa dal pm Delia Boschetto, che invece aveva coordinato le indagini e l'aveva sostenuta in primo grado, aveva chiesto una condanna a 27 anni, ma i giudici sono stati più severi. Il movente resta poco chiaro: l'uomo non ha mai spiegato cosa l'ha spinto a uccidere, ma secondo la pm Delia Boschetto, che ha coordinato l’inchiesta, avrebbe ucciso Carmen per vendetta, perché lei lo aveva respinto.

