Il giallo del detenuto morto in carcere

Sembrava una morte accidentale, quella di Carmine Garofalo, detenuto di 49 anni e nel carcere romano di Regina Coeli. Un decesso per cause naturali dovuto a un aneurisma. Invece ora il caso si tinge di giallo. I sospetti che si sia trattato di un omicidio ci sono e la procura di Roma vuole vederci chiaro con un'inchiesta che cercherà di far luce prima di tutto sulle cause del decesso.

Carmine Garofalo è stato trovato morto nella sua cella lo scorso 16 agosto. Il giorno dopo il suo corpo è arrivato all'obitorio del policlinico Umberto I e il 24 agosto è stato celebrato il funerale. Dopo la segnalazione del garante dei detenuti del Campidoglio e l'apertura del fascicolo in procura, il corpo è stato sequestrato per esami autoptici con i risultati attesi per i prossimi giorni.

Cosa è successo in carcere? Secondo la denuncia presentata sulla base delle testimonianze di altri detenuti, Garofalo sarebbe stato aggredito alle spalle, probabilmente dal suo compagno di cella e soffocato. Una colluttazione con il suo compagno di cella che sarebbe avvenuta tre giorni prima la sua morte. Un fatto del quale la procura ne è a conoscenza.

Il compagno di cella, tuttavia, secondo quanto si apprende al momento non è stato trasferito. I due detenuti testimoni sostengono che Garofalo aveva già litigato altre volte con il compagno di cella arrivato da poco. Gli approfondimenti proseguono e anche la direzione di Regina Coeli ha aperto una indagine interna.

Carmine Garofalo era stato arrestato il 15 luglio scorso dai carabinieri di Ostia. Secondo quanto ricostruito all'epoca dei fatti dai militari, Garofalo avrebbe cercato di rubare attrezzi in un camper parcheggiato in piazzale Mediterraneo. Poco prima delle 4 il proprietario se ne era accorto e lo aveva inseguito. Lui aveva tirato fuori un coltello aveva colpito la vittima, un 69enne, al petto. Quindi la corsa all'ospedale Grassi di Ostia e una prognosi di 30 giorni per l'uomo di 69 anni. Per Carmine Garofalo l'accusa di tentata rapina e tentato omicidio. Un mese dopo dal suo arrivo a Regina Coeli la morte ora tinta di giallo.