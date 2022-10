"Carne alla listeria non segnalata", arrestati due veterinari

Casi di contaminazione di listeria nella carne non segnalati da chi avrebbe dovuto vigilare sulla sicurezza dei prodotti. Il caso è stato scoperto dai carabinieri del Nas (nucleo anti sofisticazioni) a Cremona. Due persone sono state arrestate. Si tratta di padre e figlio, il primo direttore di un importante distretto veterinario, l'altro un veterinario libero professionista, consulente di numerose aziende del settore agroalimentare sottoposte alla diretta vigilanza e controllo del padre.

I carabinieri del Nas hanno effettuato anche 10 perquisizioni in uffici pubblici e aziende del settore agroalimentare, oltre che in un allevamento. L'operazione è stata denominata "Officium" ed è scattata dopo la segnalazione di una veterinaria, pubblico ufficiale, che durante le attività di vigilanza presso un macello è stata minacciata dal titolare per aver contestato alcune irregolarità.

Dopo questa contestazione è scattato il trasferimento immediato della donna a un altro incarico ed è emerso un conflitto di interesse per il direttore del distretto veterinario: il consulente di quel macello era suo figlio. L'indagine ha consentito di portare alla luce, per l'accusa, numerosi "casi di corruzione in cui il direttore del distretto veterinario, informato dal figlio delle numerose e gravi non conformità rilevate nelle aziende private presso cui era consulente, aveva assicurato copertura totale ai vari privati omettendo di intervenire e di emettere i relativi provvedimenti". Tra gli episodi più importanti, alcuni casi di positività alla listeria riscontrati in prodotti carnei lavorati da un importante stabilimento di macellazione del Cremasco e la frode in commercio di prodotti lattiero caseari con sostituzione delle etichette e falsificazione delle scadenze.