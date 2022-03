Caro energia, si muove la Guardia di Finanza: aperta una inchiesta

La procura di Roma, dopo il recente e improvviso aumento del prezzo del gas, dell'energia elettrica e dei carburanti, ha aperto un procedimento, allo stato senza indagati e senza ipotesi di reato, per verificare le ragioni di questo aumento e individuare eventuali responsabilità. Gli accertamenti sono stati affidati al nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma della Guardia di Finanza.

"L'indagine è volta a verificare le ragioni di tale aumento ed individuare eventuali responsabili", spiega la Procura. Nei giorni scorsi il ministro per la Transizione ecologica Cingolani in merito all'aumento dei prezzi aveva parlato di "colossale truffa".

Secondo i dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Ministero dello sviluppo economico, ecco i prezzi medi alla pompa di benzina:

benzina in modalità self sale a 2,217 euro/litro (venerdì 2,182), con i diversi marchi compresi tra 2,183 e 2,264 euro/litro (no logo 2,189).

diesel self cresce a 2,220 euro/litro (venerdì 2,173) con le compagnie posizionate tra 2,197 e 2,252 euro/litro (no logo 2,218).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato schizza a 2,323 euro/litro (venerdì 2,275) con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 2,247 e 2,401 euro/litro (no logo 2,232). La media del diesel servito vola a 2,333 euro/litro (venerdì 2,270) con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 2,280 e 2,399 euro/litro (no logo 2,261).