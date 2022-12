Carol, fatta a pezzi e nascosta in un congelatore. Parla il killer: "Non so perché l'ho fatto"

"Non so perché l'ho fatto, volevo suicidarmi. Darei la vita per poter cancellare quello che ho fatto". Ha parlato così Davide Fontana, 40enne a processo in corte d'assise a Busto Arsizio (Varese) per l'omicidio della 26enne Carol Maltesi, la donna sgozzata e colpita con un martello durante le riprese di un video sexy casalingo nell'abitazione di lei a Rescaldina (Milano), l'11 gennaio scorso, secondo le accuse. Ieri Davide Fontana ha parlato del delitto in aula, ripercorrendo il giorno del delitto e quelli seguenti, dei quali ha ricordato di averne impiegati "tre o quattro" per farla a pezzi, per poi nascondere i resti in un congelatore comprato su Amazon, prima di gettarli in una zona isolata a Breno, in provincia di Brescia, dove sono stati poi ritrovati.

Secondo quanto ricostruito grazie alle indagini e alle testimonianze dei carabinieri che hanno indagato, è stato Fontana a creare un account fasullo con cui chiedere alla vittima un video per Only Fans con mani, piedi e bocca legati, pochi giorni prima che lei lasciasse Rescaldina.

Dopo il ritrovamento dei resti di Carol Maltesi, Fontana ha spiegato di aver pensato di andare dai carabinieri: "Volevo andare lì, dire che quei resti erano suoi, tornare a casa e suicidarmi. Mi odio per quello che ho fatto", ha aggiunto.